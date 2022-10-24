Псковский музей заповедник закроется на санитарные дни в ближайшее время

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Псковский музей-заповедник проведет санитарные дни с 24 по 26 октября. Об этом сообщается в Telegram-канале музея.
24 октября (вторник) для посещения будут закрыты:
-Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря;
-Главное здание Псковского музея-заповедника;
-Картинная галерея Псковского музея-заповедника;
-Поганкины палаты;
-Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза);
-Приказная палата Псковского кремля;
-Мемориальный музей-квартира Ю. П. Спегальского;
-Музей-квартира В. И. Ленина;
-Музей истории города Печоры;
-Музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова;
-Музей-усадьба М. П. Мусоргского;
-Музей-усадьба С. В. Ковалевской.
25 октября (среда) санитарный день пройдёт в комплексе «Двор Постникова». А 26 октября (четверг) музейный комплекс «Варлаамовский угол» также будет закрыт для посетителей на санитарный день.