Псковский музей заповедник закроется на санитарные дни в ближайшее время

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Псковский музей-заповедник проведет санитарные дни с 24 по 26 октября. Об этом сообщается в Telegram-канале музея.

24 октября (вторник) для посещения будут закрыты:

-Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря;

-Главное здание Псковского музея-заповедника;

-Картинная галерея Псковского музея-заповедника;

-Поганкины палаты;

-Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза);

-Приказная палата Псковского кремля;

-Мемориальный музей-квартира Ю. П. Спегальского;

-Музей-квартира В. И. Ленина;

-Музей истории города Печоры;

-Музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова;

-Музей-усадьба М. П. Мусоргского;

-Музей-усадьба С. В. Ковалевской.

25 октября (среда) санитарный день пройдёт в комплексе «Двор Постникова». А 26 октября (четверг) музейный комплекс «Варлаамовский угол» также будет закрыт для посетителей на санитарный день.