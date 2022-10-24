Псковские артисты театра и кино озвучат персонажей в мультфильмах о Псковской области

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Озвучивать исторических личностей Псковской области предстоит местным артистам театра и кино. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Проект по созданию серии мультфильмов, посвященных истории Псковской земли и нематериальному культурному наследию региона, стартовал в 2022 году. Планируется, что в рамках проекта появится 10 сюжетов, рассказывающих историю об одном персонаже. Озвучивать исторические мультфильмы предстоит известным деятелям культуры области и заслуженным артистам России.

Герои мультфильмов уже «зазвучали» в исполнении хореографа, артистки балета Гедиминас Таранды (мультфильм про псковского князя Довмонта) и актера театра и кино Гоши Куценко (эпизод про Княгиню Ольгу). Скоро планируется приступить к озвучке еще восьми мультфильмов. Артист театра имени А. С. Пушкина Сергей Попков станет голосом сюжета про Александра Пушкина. А телеведущий Кирилл Радион будет озвучивать сюжет про российского императора Петра I.

О Римском-Корсакове поведае руководитель псковского вокально-эстрадного ансамбля «Талантика» Анна Роор. А диакон Александр Амерханов озвучит эпизод про историю Талабских островов и старца Николая Гурьянова. Эстрадная исполнительница народных песен, заслуженная артистка РФ Евгения Смольянинова озвучит серию про свою наставницу, фольклорную певицу Ольгу Сергееву.

А участник творческой группы «Митьки» Александр Бушуев озвучит сюжет про отечественного художника, философа-мистика, писателя, путешественника, общественного деятеля Николая Рериха. Организатор массовых мероприятий в Псковской области Дмитрий Волхонов расскажет про писателя Сергея Довлатова. Художественный руководитель и главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Репников отдаст голос мультфильму про композитора Мусоргского.

Данный проект реализовался благодаря поддержки комитета по культуре Псковской области.