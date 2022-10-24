Губернатор поздравил с праздником псковских спецназовцев

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил сегодня с профессиональным праздником ветеранов и бойцов спецназа. День подразделений специального назначения в Российской Федерации отмечается ежегодно 24 октября. Соответствующее поздравление опубликовано на официальном сайте Псковской области.

«Сегодня подразделения и части спецназа выполняют самые сложные задачи в тылу врага и на передовой, участвуя в антитеррористических операциях, ликвидации диверсионных групп и освобождении заложников» - отметил губернатор.

Михаил Ведерников также поблагодарил ветеранов, которые «вносят большой вклад в воспитание молодого поколения бойцов, передают им практический опыт и лучшие воинские традиции».

Напомним, что в июле 2022 года президент России Владимир Путин «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях…» присвоил 2-ой отдельной ордена Жукова бригаде специального назначения почётное звание «гвардейская».