Семьи псковских мобилизованных получили более 200 билетов на мероприятия

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министрация Пскова передала семьям мобилизованных граждан более 200 билетов на развлекательные мероприятия. Об том сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Дети имеют возможность бесплатно кататься на аттракцион ах, расположенных в Детском парке. А также посетить Планетарий, побывать на мероприятиях Городского культурного центра «Звуки музыки» и «Сказание о древнем городе». Кроме того, у семей есть возможность поучаствовать в концерте «Вместе мы большая сила, вместе мы семья» в Доме Офицеров в День народного единства 4 ноября.

Билеты на мероприятия можно получить в Центре помощи семьям мобилизованных граждан на улице Некрасова, дом 19, который работает с понедельника по пятницу с 12:00 до 20:00.

«Это первая партия контрамарок на ближайшие мероприятия. Будем и дальше поддерживать семьи, в которых мужчины участвуют в специальной военной операции», — написал Борис Елкин в сообщении.