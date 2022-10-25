Судебные приставы обязали псковское предприятие выплатить долг по зарплатам

.

Сотрудники правоохранительных органов заставили псковскую строительную компанию уплатить почти 200 тысяч рублей долга по зарплате. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Два великолучанина, которые являлись сотрудниками данной организации, не получили в срок заработную плату. В результате они решили получить свои деньги через суд.

В отношении строительного предприятия возбудили исполнительное производство, потому как руководство организации не спешило выполнять свои обязательства.

В результате судебный пристав вынес постановление об обращении взыскания на расчетные счета организации. Эта мера оказалась крайне эффективной и зарплата была незамедлительно выплачена сотрудникам.