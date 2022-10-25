Псковский музей-заповедник реализует более 50 проектов в следующем году

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Псковский музей-заповедник и Государственный музей-заповедник «Михайловское» сообщили свои планы на следующий год в Министерстве культуры РФ. Об этом стало известно из официального Telegram-канала Министерства культуры РФ.

В 2023 году музеи Псковской области планируют организовать более 90 проектов. Один только псковский музей-заповедник собирается представить 56 реализованных проектов. К ним относятся «Музей Псковского археологического общества», «Псков и Московское государство», «Учитель и ученики», «По платью видно, кто идет. Костюм и украшения народа сету (сето)» и прочие.

А Пушкинский заповедник планирует представить 35 выставок, в числе которых будут такие экспозиции: «Хранители Михайловского», «Очарованный чудом», «Собранье пестрых глав» и другие.