Глава региона проконтролировал обустройство псковского парка имени Гагарина

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников приехал в парк имени Юрия Гагарина, чтобы оценить работы по благоустройству парка. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

В парке созданы пешеходные дорожки из тротуарной плитки, появилась система уличного освещения, завершается озеленение участков. Кроме того, проведён монтаж детской, спортивной и воркаут-площадок. Данный объект появился благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды». На его благоустройство выделено почти 18 млн рублей.

«Пространство востребовано у жителей микрорайона: здесь дети с удовольствием играют, катаются на качелях и просто гуляют. Лично спросил у ребят — они подтвердили, что парк и детская площадка им нравятся. Благодарю главу администрации Пскова Бориса Елкина за постоянный и строгий контроль за реализацией проектов в городе», — подчеркнул Михаил Ведерников.