Улицу Кузбасской Дивизии полностью открыли для транспорта

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников накануне побывал на улицах Кузбасской Дивизии, Западной и Байкова в Пскове, где проходила реконструкция некоторых участков. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Главе региона доложили, что работы практически завершены. Напомним, движение во время работ полностью не перекрывалось. Уже с 25 октября участок улицы Кузбасской дивизии открыли для дорожного движения.

Какие изменения произошли на улице Кузбасской Дивизии, читайте в материале.