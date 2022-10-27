Отказаться от утреннего кофе в поддержку военных предложила депутат Псковской гордумы Алеся Михачева

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Отказаться от чашки кофе утром, пожертвовав средства на помощь военным призвала депутат Псковской городской думы Алеся Михачева. Об этом она заявила в эфире одной из псковских радиостанций.

«Если мы не выпьем кофе, думаю, мы не сильно расстроимся, но, не выпив кофе с утра, мы можем помочь ближнему», — подчеркнула Алеся Михачева.

Также депутат предлагает поступать и с необдуманными покупками для дома или на те вещи, применение которых находится под вопросом. Сэкономленные средства можно пожертвовать на благое дело.