На экотехнопарк в Палкинском районе могут потратить 4 миллиарда рублей

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Для строительства экотехнопарака в Палкинском районе понадобится около 4 миллиардов рублей. Об этом сообщил председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов в ходе парламентского часа на сессии Псковского областного Собрания депутатов 27 октября.

Однако он подчеркнул, что стоимость не окончательна и государственная экспертиза вполне может её снизить. «Сумма для региона неподъемная, поэтому идёт работа над получением субсидии из федерального бюджета. Более 90% можно получить из федерального бюджета и таким образом минимизировать рост тарифа для населения», — пояснил руководитель профильного комитета.

Сейчас проект передан на государственную экологическую экспертизу. Уже в следующем месяце ожидается положительное заключение. Пока проходит экспертиза осуществляется поиск инвестора. В мае текущего года была проявлена инициатива организации ООО «Псковэкострой», пока других кандидатов не было представлено.Проект должен быть сдан в 2024 году.

Кроме того, в ходе участия регионе в федеральном проекте «Чистая страна» пройдёт ликвидация псковской городской свалки. Конкурс на рекультивацию свалки объявят в скором времени, софинансирование из федерального бюджета составит по 178,3 млн в 2022-2023 годах.