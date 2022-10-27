У псковичей появятся льготные тарифы на вывоз ТКО

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В законодательстве региона появились списки лиц, которые могут получить льготный тариф в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Льготные тарифы установят в связи с корректировкой территориальной схемы обращения с отходами. Дело в том, что расстояния транспортировки ТКО в северной зоне значительно повышают расходы на 11% в следующем году и на 19% в 2024 году. В южной зоне такие затраты будут составлять 66% и 53% соответственно.

Чтобы тарифы для потребителей не увеличились, была установлена правовая норма, согласно которой организациям, занимающимся вывозом и переработкой мусора, можно установить для граждан льготные тарифы.Напомним, федеральное законодательство позволяет это сделать только, если присутствует соответствующий областной закон. Выпадающие доходы будут компенсировать за счёт субсидий из областного бюджета, а федеральным казённым учреждениям будут предоставлены межбюджетные трансферты.

Таким образом из средств областного бюджета на 2023 год может понадобиться около 60 млн рублей. Эта сумма может измениться после установления тарифов в области обращения ТКО.