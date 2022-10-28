В Острове построят новый дом культуры к концу 2023 года

Фото: Telegram-канал главы Островского района Дмитрия Быстрова

Начались подготовительные работы для строительства дома культуры в Острове-2. Он появится на месте бывшего стадиона по улице Калинина. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава района Дмитрий Быстров.

По словам подрядчика, которым выступает ООО «СМК-Конструкция», сейчас проводятся земляные работы. Рабочие снимают грунта для подготовки фундамента под здание. Одновременно с этим идут работы по ограждению объекта, привозу бытовок и строительных материалов.

«Новый дом культуры позволит организовать в нём занятия многих детских творческих кружков и студий, которые очень востребованы среди островичей. Обращения по этому вопросу звучат в мой адрес постоянно. Поэтому администрация района, понимая потребность в новом ДК, трудится над решением задачи», – подчеркнул Дмитрий Быстров.

Такое масштабное строительство в Острове осуществляется при поддержки губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, а также благодаря программе строительства типовых домов культуры. На данный объект выделили 135 млн рублей. Работы будут вестись до конца 2023 года.