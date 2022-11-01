Псковские школьники стали победителями «Большой перемены»

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Старшеклассники из Пскова победили в конкурсе «Большая перемена». Об этом сообщил в Telegram-канале глава администрации Пскова Борис Елкин.

Семь псковских ребят вернутся в Псков с внушительными премиями.Двое победителей получили по миллиону рублей, а ещё пятерым вручили по 200 тысяч рублей. Средства они смогут потратить на учёбу или запуск своих проектов.

«Вот они, наши талантливые и перспективные, готовые менять мир, творить добро, сохранять природу и открывать новое: Дарья Алексеева из естественно-математического лицея № 20, Анастасия Кочетова из Псковского технического лицея, Вероника Шевелева из многопрофильного правового лицея № 8, Мария Иванова из средней общеобразовательной школы № 2, София Иванова из Псковского педагогического комплекса, Валерия Козырева из гуманитарного лицея, Анна Тимашова из Псковского педагогического комплекса. Буду рад встретиться с суперфиналистами «Большой перемены» и обсудить будущее их проектов!» — подчеркнул Борис Елкин.