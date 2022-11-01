Псковская область получит более миллиарда рублей на развитие территорий от Минсельхоза

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В результате конкурсного отбора для развития сельских территорий, который прошел в Министерстве сельского хозяйства РФ, в число победителей вошло четыре проекта из Псковской области. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» в правительстве региона.

Проекты будут реализованы в Дедовичском, Дновском, Островском и Порховском районах. Планируется строительство спортивных площадок, очистных сооружений, линий электропередачи, реконструкция теплосетей, а также капремонты сельских домов культуры и образовательных учреждений.

Таким образом в 2023–2024 годах на эти проекты из федерального бюджета будет выделено 1 миллиард и 3 миллиона рублей. Со списком проектов можно ознакомиться тут.

Кроме того, в следующем году продолжится реализация программы комплексного развития сельских территорий Плюсского района. Напомним, она началась в августе текущего года. В Плюсском районе будут построены очистные сооружения и Центр культурного развития в селе Ляды, кроме того Капремонт ждёт библиотека и детский сад в поселке Плюсса.