Борис Елкин сообщил, что администрация Пскова шагнул вперёд в сфере дорожных работ

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Псковская администрация в последние годы значительно шагнула вперед по дорожным работам. Об этом заявил ее глава Борис Елкин в ходе пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

По словам главы, за 2022 год проделана действительно большая работа, это также заслуга и прошлого главы администрации Александра Братчикова. Под его началом стартовали работы на некоторых объектах. Остальные проекты начались уже у под управлением нынешней администрации. «Большой объём работ по дорогам. Мы сделали за последние 4-5 лет большой шаг вперёд и не будем останавливаться на этом», – поделился Борис Елкин.

Кроме дорожной сферы, администрация также развивает значительное количество крупных капиталоёмких объектов. Например, Троицкий мост реконструируется под контролем администрации Пскова. Борис Елкин сообщил, что , что в этом году движение на мосту должно быть возобновлено, но это не означает, что объект будет сдан к этому времени. Кроме того, мост через реку Милёвку также откроют для транспорта в 2022 году.

Спикер отметил, что администрация Пскова занимается обсуждением с подрядчиками работ уже на 2023 год. Он отметил, что часть запланированных проектов можно будет часть из оплатить благодаря сэкономленным средствам.

В ближайшее время будет заключён контракт на ремонт улицы Николая Васильева. Ремонтные работы будут вестись несколько лет. «Есть на следующий год большие планы по ремонту дорог в микрорайоне Лепеши, в Крестах есть уже проторгованные объекты. Уже проторгован ремонт улицы Новгородской вместе с тротуарами. Окраинам тоже уделяем внимание», – подчеркнул глава администрации