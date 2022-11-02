Псковский губернатор сообщил о завершении частичной мобилизации

.

Псковская область с успехом закрыла мобилизационный план. Об этом сообщил Губернатор Михаил Ведерников на заседании призывной комиссии по частичной мобилизации.

«Все мероприятия частичной мобилизации, в том числе призыв пребывающих в запасе граждан, подготовка и вручение повесток, прекращены. В дальнейшем Вооруженные Силы РФ, выполняющие задачи специальной военной операции, будут комплектоваться за счет добровольцев и контрактников», — поделился глава региона.

Осенний призыв срочников в области пройдёт в установленном порядке. По словам губернатора со ссылкой на слова Министра обороны РФ Сергея Шойгу, срочники не будут участвовать в специальной военной операции.

В дальнейшем призывная комиссия региона займётся рассмотрением жалоб от граждан и предприятий, а также устранением нарушений, возникших в ходе частичной мобилизации.