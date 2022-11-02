В Пскове возбудили уголовное дело из-за стрельбы по автобусу

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Уголовное дело по факту стрельбы по автобусу, принадлежащему ГППО «Псковпассажиравтотранс», возбудили в Пскове. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Напомним, вечером 29 октября неизвестный из пневматического оружия обстрелял городской автобус № 4, который передвигался от остановки «Морозовская ветка» к остановке «Кресты». По словам очевидцев, внутри автобуса кроме взрослых пассажиров, находились дети.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство). Виновному может грозить штраф не менее 500 тысяч рублей или даже лишение свободы на срок до 7 лет. Прокуратура Псковской области взяла продолжает следить за расследованием дела.