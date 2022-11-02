В Псковской области появится предприятие по глубокой переработке древесины

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Соответствующий инвестиционный проект от ООО «ОСКО-Инвест» в Пскове приняла комиссия Рослесхоза. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе ведомства.

Планируется, что предприятие будет осуществлять глубокую переработку древесины, а также её отходов. В эксплуатацию проект будет введён уже в следующем году.

Предполагается, что для реализации проекта организации снабдят предприятия участками с ежегодным объемом древесины около 241 тысяч метров кубических. «Механизм приоритетных инвестиционных проектов – одна из мер поддержки бизнеса и эффективного развития лесной отрасли страны», — сообщил заместитель руководителя Рослесхоза Александр Панфилов.

Инвесторы проекта получат в аренду участки леса и льготы по оплате. Так как Правительство РФ продлило срок реализации инвестиционных проектов на год, лесопромышленники смогут сохранить сырьевую базу и рабочие места в организациях.