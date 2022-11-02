Игрушки от студентов ПсковГУ скоро поступят в продажу

.

Разработанные студентами Института математического моделирования и игропрактики ПсковГУ скоро можно будет приобрести. Об этом сообщила пресс-служба университета.

Студенты разработали игрушки во время производственной практики, благодаря сетевому взаимодействию университета с индустриальным партнёром по программе «Конструирование швейных изделий». Практику студенты проходили в техническом отделе «Кампотекс».

По словам старшего преподавателя кафедры дизайна ПсковГУ Натальи Елесеевой, ребята сами выбирали материалы и придумывали дизайн игрушек. Студенты также защищали свои проекты, три из которых - зайчик, лапка и снеток - были внедрены в производство.

Данные игрушки могут появиться в продаже к Новому году в сети псковских магазинов.