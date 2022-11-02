Жене призванного псковича оказывают помощь в ремонте квартиры

Фото: Псковское агентство информации

Супруга попавшего под мобилизацию псковича попросила о помощи в ремонте квартиры. Об этом сообщило Псковское агентство информации.

Женщина подала заявку в региональный Центр помощи семьям мобилизованных и военнослужащих. На данный момент откликнувшиеся волонтеры приступили к работе.«Да, я попросила волонтёров помочь постелить линолеум. Не финансово, а именно постелить, я всё приобрела, только вот мужские руки мне нужны были», - рассказала Олеся Александрова, жена мобилизованного.

Сама работа рассчитана в пару стадий. Волонтеры уже начали разбирать мебель, после чего начнут стелить линолеум, соберут и поставят мебель на место.«Папу нашего забрали в сентябре, то есть он одним из первых ушёл 24 числа. И теперь с маленькими детьми очень тяжело - у меня отца нет, у него отец - ликвидатор Чернобыля, то есть инвалид, и руки уже не те, а так помогли бы с большим удовольствием», - поделилась Олеся.

У супругов трое детей, младшему всего 10 месяцев. Она также рассказала, что уже получила социальную выплату и зарплату призывника за сентябрь.Не обошла стороной семейную пару руководитель регионального ресурсного центра поддержки добровольчества Алеся Михачёва. Она сообщила, что для их семьи организуют шефство. «У человека трое детей, и помощь им нужна будет регулярно», - отметила руководитель центра.