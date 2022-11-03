В ЦУР Псковской области за прошлый месяц поступило более двух тысяч обращений

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За октябрь сотрудники Центра управления регионом с помощью системы «Инцидент Менеджмент» смогли обработать 2 611 обращение от граждан. На первом месте в рейтинге конечно оказалась тема дорог (23,4% от общего числа сообщений). Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в ЦУР Псковской области.

Кроме того, жители региона активно интересовались благоустройство (13,2% от общего числа). В вот третьей позиции оказались вопросы соцобслуживания и защиты (10,0%). Четвёртое место заняла сфера здравоохранения – 9,2%. В пятёрку лидеров также вошла тема частичной мобилизации – 8,9%.

Чтобы Центр управления региона зафиксировал ваше обращение, необходимо оставить его на стене или в комментариях псковских пабликов или в посте на личной странице. Кроме того, можно обратиться к органам власти в приложении «Госуслуги.Решаем вместе» (на iOs и Android) или с помощью чат-ботов обратной связи «Псков.Официально» - https://clck.ru/aoFKX.

«Чтобы решение проблемы было оперативным и эффективным, опишите её подробно, приложите фото или видео, оставьте свои контакты для связи», — пояснили сотрудники Центра управления регионом.