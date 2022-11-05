Два человека пострадали на трассе М-9 из-за недосыпа водителя Land Rover

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Два человека пострадали в ходе опрокидывания автомобиля на трассе М-9 в Пустошкинском районе. Причиной ДТП стал недосып водителя машины. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

ДТП произошло в километре от деревни Морозово по направлению в Себежский район. Водитель автомобиля Land Rover Discovery уснул за рулём и не справился с управлением авто.

После вылета в кювет, машина опрокинулась. Госпитализация потребовалась водителю и пассажиру авто. Они были доставлены в больницу в тяжёлом состоянии.

В причине ДТП разбираться сотрудники ДПС. На месте после аварии работали сотрудники скорой помощи и МЧС.