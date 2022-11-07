Псковский губернатор сообщил, что срочников не направят в зону СВО

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Граждан, призванных для прохождения срочной службы, в Псковской области не направят в зону проведения специальной военной операции. Об этом в своём еженедельном видеообращении рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

По словам главы региона, осенний призыв в Псковской области проходит в плановом режиме.«Срочники в зону проведения СВО направляться не будут. Ни для выполнения задач операции, ни для прохождения службы в частях на территории четырёх новых субъектов», — уточнил Михаил Ведерников.

Напомним, ранее сообщалось, что частичная мобилизация в регионе завершилась.