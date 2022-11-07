Ксения Собчак вернулась в Россию через псковскую область

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Телеведущая Ксения Собчак вернулась в Россию через наземный пограничный пункт в Псковской области. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на очевидцев.

Отметим, ранее, 26 октября, правоохранительные органы должны были задержать Ксению Собчак, однако телеведущая успела покинуть страну, выехав в республику Беларусь. В этом воскресенье, 6 ноября, стало известно, что Ксения Собчак вновь вернулась в Россию. «Она пересекла границу через пункт пропуска "Бурачки" на границе с Латвией», – поделился с изданием собеседник. По его словам, Собчак пересекла границу вместе с супругом.