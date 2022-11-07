Опубликован список псковских дорог, ремонт которых осуществится в 2023 году

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Ремонт каких дорог планируется в Псковской области в 2023 году, рассказал в эфире «Псковского телеграма Online» руководитель регионального Комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов.

В 2023 году будет произведен ремонт более 195 километров дорог. Среди них: Великие Луки - Усвяты, Опочка - Дубровка, Пушкинские Горы - Локня. Кроме того, будут продолжены работы на дорогах Дедовичи - Дно - Костыжицы, Порхов - Успение.

«Уже приступили к обновлению участка Нестрино - Остров, соединяющего Островский и Порховский районы. Рассчитываем, что получится приступить к ремонту платной дороги в Невельском и Усвятском районах Ольша - Вележ - Усвяты - Невель», — сообщил Станислав Стармолотов.

По его словам, на прошлой неделе был принят очередной участок на «гдовке» после ремонтных работ. «Осталось отремонтировать последний участок в районе Елизарово, и после этого «гдовка» до границы с Ленинградской областью будет в идеальном состоянии», — пояснил руководитель комитета.

Кроме того, Станислав Стармолотов поделился, что по национальному проекту за 2022 год в регионе ремонтировалась более 200 километров дорог, «плюс капремонты, плюс мосты». «На этот год дорожный фонд составил 11 миллиарлов 700 миллионов рублей. На будущий год меньше он точно не станет, а дальше все будет зависеть от выделения дополнительных средств из федерального бюджета», — заключил спикер.