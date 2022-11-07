В прямой эфир вышел новый выпуск программы «Псковский телеграм Online»

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Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» вышел в прямой эфир. Ведущие Надежда Назаренко и Антон Сергеев обсудят с приглашенными гостями несколько интересных тем.

С председателем фонда инвестиционного развития региона Натальей Плявинской ведущие поговорят о проекте – победителе Всероссийского урбанистического хакатона, об участии в общероссийском форуме стратегического планирования в регионах и городах России, , а также о том, какие инициативы сегодня реализует фонд.

С руководителем комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станиславом Стармолотовым речь пойдет о предварительных итогах дорожных работ за 2022 год, планах ремонта на следующий год и реализации нацпроекта БКД.

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» можно посмотреть на сайте ПАИ, в эфире телеканала «Первый Псковский» и в соцсети «ВКонтакте».