Житель Великих Лук стал миллионером после лотерейного выигрыша

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Великолучанин, клиент «Почты России» приобрёл лотерейный билет «Мечталлион» и выиграл 1 миллион рублей. Об этом сообщили Псковскому агентству информации в УФПС Псковской области.

«Удача становится верной спутницей наших клиентов, которые одновременно с получением почтовых услуг приобретают в наших отделениях лотерейные билеты», – сообщила директор УФПС Псковской области Дарья Цилина.

Лотерейные выигрыши до 14 999 рублей возможно получить прямо в отделениях почты. Стоит заметить, что с 2014 года все отечественные лотереи являются государственными. Организуют подобные мероприятия Минфин России и Минспорт России, кроме того лотереи проводятся строго под контролем ФНС России.

Гослотереи значительно пополняют бюджет РФ. Они финансируют соцпроекты и мероприятия. В частности это мероприятия по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва.