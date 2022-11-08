Маршрут автобуса №22 в Пскове изменится с 8 ноября

Фото: официальный Telegram-канал Псковской области

С сегодняшнего дня, в Пскове поменяется схема движения автобуса №22. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

Изменения связаны с открытием движения на улице Кузбасской Дивизии. «Таким образом, схема движения автобуса, следующего по маршруту №22 «Политехнический колледж-Архив», будет изменена в части организации заезда автобуса при движении от остановки «Политехнический колледж» по улице Чудской и улице Юбилейной на улицу Кузбасской Дивизии с разворотом на круге у улицы Западной», — говорится в сообщении.

Новое расписание можно узнать на сайте ГППО «Псковпассажирастотранс»: .