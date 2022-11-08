Ветераны пограничной службы получили медали от псковского губернатора

Фото: Telegram-канал губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

В 2022 году 30-летний юбилей празднуют организации охраны госграницы на территории Псковской области. Об этом напомнил губернатор Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

С 4 ноября 1992 года граница России со странами Прибалтики стала государственной. А в ноябре 2004 года было образовано Пограничное управление ФСБ России по Псковской области. В честь юбилея, губернатор Псковской области Михаил Ведерников лично наградил медалями Александра Невского ветеранов пограничной службы. Медали вручили генерал-лейтенанту Валентину Костенко и генерал-майору Александру Палагину.

«Коллективу управления вручил почётную грамоту губернатора Псковской области. Желаю руководству и сотрудникам управления успехов в деле защиты рубежей нашей Родины», — написал Михаил Ведерников.