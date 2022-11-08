В Невеле снимают документальный фильм «Поговори со мной, Маншук»

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На этой неделе в городе Невель Псковской области стартовали съёмки документального фильма «Поговори со мной, Маншук». Сценарист фильма – лауреат республиканских и международных кинофестивалей Евгений Лумпов, режиссер – Мансур Баймухамбетов, оператор – Александр Шунькин. Над созданием фильма трудится киностудия «Казахфильм». Об этом сообщает районная газета «Невельский вестник».

«Маншук Маметова - гордость казахского народа, которой за свой подвиг в годы Великой Отечественной войны было присвоено звание Герой Советского Союза» – отметил Мансур Баймухамбетов.

Фильм снимается в жанре «невозможное интервью», то есть в кадре отсутствует сама героиня, а лишь слышен ее закадровый голос.

Сюжет сложился на основе писем Маншук Маметовы, которые были адресованы матери и людям, тесно связанным с ее трагической судьбой. Зритель сможет пройти весь путь героини от родного Уральска до Невеля.

«Для зрителей этот документальный проект даст удивительную возможность узнать о том, что же творилось в душе храброй пулеметчицы, которая в то страшное военное время проявила мужество и героизм. Очень приятно видеть, что невельчане знают и помнят о великом подвиге девушки. Подтверждение тому – удивительные экспозиции в городском и школьных музеях, посвященные Маншук, в ее честь названа одна из главных улиц города, а также установлен памятник» – заявил режиссёр.

Он также поблагодарил всех, кто был причастен к сбору материала для съёмки фильма: главу Невельского района Олега Майорова, директора Музея истории Невеля Лилию Арцыховскую, поисковый отряд «Гвоздика», учителей гимназии Маргариту Еникееву и Елену Супрунову, а также обучающемуся гимназии Данилу Гущина.

Как отметил режиссёр, фильм можно будет увидеть уже в следующем году.

Справка

Напомним, что Маншук Маметова – пулеметчица, первая казахская женщина, которой присвоено звание Героя Советского Союза. В 2010 году в Невеле открыли обновлённый памятник защитнице города. Маншук Маметова похоронена в Невеле рядом с земляками, орденоносцами, легендарным кавалеристом Абылхаиром Баймульдином и знаменитым снайпером Ибраимом Сулейменовым