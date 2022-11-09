В псковской администрации измененился кадровый состав

Фото: Telegram-канал главы города Бориса Елкина.

Кадровые изменения коснулись администрации Пскова. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

«Заместители главы администрации города Пскова вновь приняты на работу на срок полномочий главы города. Их по-прежнему четверо. Один в статусе первого», — пояснил глава.Напомним, также, что Елена Жгут оставляет свой пост, это связано с переходом на новую работу. Исполняющим обязанности заместителя станет Виталий Сухинский, до этого он являлся первым заместителем директора Стройтехнадзора. Теперь Виталий Сухинский будет контролировать капитальное строительство и управление по учёту и распределению жилплощади.

По словам нового главы города, первый заместитель Ирины Иванова будет курировать все жилищно-коммунальное хозяйство и дорожное строительство. «УГХ и Специализированную службу тоже коснутся изменения. УГХ станет главным распорядителем средств, а функции заказчика перейдут новому учреждению. Обслуживание ливневки переходит к Горводоканалу», — добавил Борис Елкин.

Кроме того, в структуре администрации появится отдел по работе с НТО и рекламными конструкциями. Он объединит функции нескольких организаций.

Ранее сообщалось, что Борис Елкин официально стал главой города Пскова.