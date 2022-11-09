105-летний юбилей отмечает газета «Псковская правда»

.

Со дня выхода в свет первого номера газеты «Псковская правда» прошло 105 лет. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в редакции.

Традиционно день рождение газеты проходит 9 ноября с 1917 года. Именно с того дня начал издаваться печатный орган губкома ВКП(б) «Псковский набат», правоприемницей которого стала «Псковская правда».

«Псковская правда» была первым местом моей работы в СМИ больше двадцати лет назад. И тогда, признаться, я не думал, что мне доведется возглавить редакцию без преувеличения легендарной местной газеты, «из шинели» которой вышло так много известных псковских журналистов. Рад, что и через 105 лет «Псковская правда» продолжает развиваться, осваивает новые форматы, идет в ногу со временем. Уверен, что она и дальше будет оперативно и полно рассказывать о жизни нашего региона», — поделился главный редактор газеты Максим Андреев.

В 1930 году «Псковский набат» и газета «Псковский пахарь» были объединены в издание «Псковский колхозник». А в 1940 году издание было переименовано сначала в «Псковскую правду», а затем в «Псковский рабочий». Однако издание последнего прекратилось в июле 1941 года из-за немецкой оккупации. И только с 1944 года, сразу после освобождения Пскова, главная областная газета начала вновь существовать под названием «Псковская правда».

За эти годы издание много раз изменялось. Видоизменялся формат, тираж и объем газеты, но ее внимание к жизни региона всегда оставалось неизменным. «Псковская правда» была школой журналистики и даже становилась площадкой для первых публикаций известных псковских авторов.

В 2020 году, в связи в пандемией короновируса выход печатной версии «Псковской правды» был остановлен. Сейчас газета работает в интернет-формате. Учредителями «Псковской правды» являются правительство Псковской области, Псковское областное Собрание депутатов и АНО «Издательский дом «Медиацентр 60».