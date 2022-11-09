Псковские срочники отправятся служить в Росгвардию

Фото: пресс-служба областного управления Росгвардии.

Девять псковских призывников отправятся на службу в воинские части Росгвардии Северо-Западного округа. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.

Призывники проходили серьёзный отбор не только по состоянию здоровья, профессионально-психологическому тестированию, но и изучению биографических данных. Это необходимо для службы в Росгвардии, так как в ведомстве ценят безупречную репутацию.

Молодым людям выдали полевую форму образца «Мох». Это усовершенствованное по составу ткани и дизайну обмундирование, разбработанный с учетом пожеланий дейтсвующих росгвардейцев.

Напомним, срочники не отправятся в районы проведения СВО. Молодым людям предстоит выполнять задачи по охране важных гособъектов и обеспечению общественной безопасности в регионах Северо-Запада России.

Напутственные слова призывники услышали от заместителя начальника управления Росгвардии по Псковской области Дмитрия Маренкова. Он пожелал призывникам успешного прохождения службы.