Псковский губернатор поздравил «Псковскую правду» с юбилеем

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Губернатор Михаил Ведерников поздравил со 105-летний юбилеем газету «Псковскую правду». Официальное поздравление глава региона опубликовал в своём Telegram-канале.

Михаил Ведерников подчеркнул, что за столь долгую историю «Псковская правда» несколько раз меняла наполнение, название и внешний облик, однако самое главное осталось не изменным. «Неизменным оставалось то особое место, которое она занимает в информационном пространстве региона и в сердцах читателей», — пояснил губернатор.

Сейчас газета объединяет неравнодушных и профессиональных журналистов, которые несомненно «горят» своим делом. Губернатор напомнил, что в прошлом году редакция «Псковской правды» получила призы конкурса «СеЗам-2021» и премию региона в области культуры.

«Благодарю вас за неизменно высокое качество всех публикаций, объективность и достоверность. Выражаю признательность журналистам-ветеранам, кто устанавливал стандарты работы газеты и укреплял её авторитет своим талантом и повседневным трудом», – заключил Михаил Ведерников.