Псковичи могут принять участие в общественном обсуждении бюджета региона

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С 11 по 18 ноябряв Пскове пройдёт публичное обсуждение проекта закона Псковской области «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства региона.

С проектом соответствующего закона Псковской области можно ознакомится на официальном сайте правительства Псковской области в разделе «Документы», подразделе «Общественные обсуждения».

Псковичи смогут поучаствовать в общественном обсуждении. Кроме того принять участие смогут представители общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Псковской области, иные субъекты общественного контроля, предусмотренные Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», а также представители органов госвласти, иных государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций.

Слушатели смогут высказать свои замечания, предложения и вопросы по проекту закона области «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» в региональный комитет по финансам до 18 ноября текущего года.

— По адресу: 180001, город Псков, улица Некрасова, дом 23.—

По электронной почте: oblfin@obladmin.pskov.ru.

—Телефон для справок: 8(8112) 29-99-23.

Участники обязательно указывают ФИО, место жительство или адрес электронной почты для направления ответа. (можно добавить принадлежность к какой-либо организации)