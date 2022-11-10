Глава Пскова вручил благодарности сотрудникам полиции

Фото: Telegram-канал главы города Бориса Елкина

В День сотрудников органов внутренних дел России глава Пскова Борис Елкин вручил личному составу псковской полиции благодарственные письма и поздравил сотрудников с праздником. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Вы всегда на передовой, а в трудную минуту - всегда рядом и готовы прийти на помощь. Ни одно событие в Пскове не обходится без вашего активного участия. Проявляя лучшие профессиональные качества в самых сложных ситуациях, вы не раз доказывали, что невыполнимых задач для вас нет», — подчеркнул Борис Елкин.

Глава города выразил благодарность ветеранам и действующим полицейским за тёмное сотрудничество и вклад в безопасность и спокойствие жителей Пскова, а также за обеспечение правопорядка в городе. «От всей души желаю крепкого здоровья, успехов в службе и чтобы близкие всегда были рядом!» - подытожил Борис Елкин.