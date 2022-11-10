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НовостиОбщество10 ноября 2022 12:33

Идёт замена мемориальных досок в псковской школе №1

Источник:kp.ru
Фото: Telegram-канал главы города Бориса Елкина

Фото: Telegram-канал главы города Бориса Елкина

На фасаде школы №1 имени Л. М. Поземского идёт замена мемориальных досок. Об этом сообщает глава Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале

Всего памятных знаков установлено 8, первые 5 уже заменены. На досках увековечена память выдающихся учеников, которые прославивили не только школу, но и город Псков. К ним относятся: писатели Вениамин Каверин и Юрий Тынянов, ученые Исаак Кикоин и Лев Зильбер, участник Гражданской войны и создатель Комсомола на Псковщине Леон Поземский.

Из-за того, что старые таблички появились на фасаде в разное время, их стиль также отличался между собой. Однако теперь их сделали одинаковыми.

«Добавлю, что старейшую псковскую школу, бывшую Мужскую гимназию, ждет капитальный ремонт по программе «Модернизация школьных систем образования». Проект масштабных работ находится в разработке», — подчеркнул глава города в своём сообщении.