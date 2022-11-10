В Псковской области усилен пропускной режим в связи с объявлением базовой готовности

Оперштаб в Пскове 7 ноября 2022

В связи с обеспечением базового режима готовности, в Псковской области усилили пропускной режим. О безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств общего пользования шла речь на заседании оперативного штаба 10 ноября под руководством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Члены оперативного штаба обсудили состояние защитных сооружений гражданской обороны. По итогам заседания, в Псковской области планируется сформировать перечень объектов, обеспечивающих укрытие населения и передать их под иной вид собственности. В настоящее время эти объекты закреплены за государством.

Участники подвели итоги мероприятий в рамках введения особого режима работы объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств общего пользования. На сегодняшний день на этих объектах усилен пропускной режим, ведутся регулярные обходы территорий и контроль внутри объектов.

Глава региона направил поручения ввести дополнительные меры безопасности в общественном транспорте Псковской области и усилить уровень готовности защитных сооружений гражданской обороны.