Студенты из столицы пройдут экспресс-стажировку на предприятиях Пскова

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Студенты из Российского государственного университета имени А. Н. Косыгина в городе Москва приедут в Псковскую область, чтобы пройти экспресс-стажировку в организациях и на предприятиях региона. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства области.

Такая стажировка проходит в рамках федерального проекта содействия занятости молодежи «Больше чем работа». С 14 по 16 ноября 15 студентов московского вуза будут проходить стажировку на швейной фабрике «Славянка». Будущие конструкторы, дизайнеры одежды, технологи легкой промышленности смогут познакомиться с особенностями производства и качеством готовой продукции. Помимо этого, студенты приобретут практические навыки по изготовлению швейных изделий.

С 22 по 24 ноября в Псков приедут студенты, обучающиеся по направлениям соцработы и международных отношений. Их стажировка состоится в организации «Центр молодежи и общественных инициатив».

Проект «Больше чем работа» продлится до 2030 года. Его целью является создание условий для профразвития молодежи в возрасте от 18 до 35 лет, в том числе студентов и выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования в России.

Участники проекта имеют возможность путешествовать по стране, пройти производственную практику или программу стажировки на предприятии и в дальнейшем получить возможность трудоустроиться. Кроме того, молодёжь может приобрести полезные навыки и получить ценные новые знания. Проект может решить запрос органов власти и бизнеса в квалифицированных кадрах и запрос студенческой молодежи на профильное трудоустройство. Организаторами проекта являются Федеральное агентство по делам молодежи и АНО «Россия — страна возможностей».