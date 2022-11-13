Псковский губернатор предложил заменить новогодние корпоративы на премии

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников высказал мнение о проведении корпоративов в 2022 году. Вместо траты средств на празднование, он предложил руководителям выплатить сотрудникам новогодние премии. Об этом шла речь в новом видео обращении из цикла «Еженедельное».

По словам губернатора, запретов на проведение массовых мероприятий в Псковской области уже нет. Однако проводить новогодние праздники в таком формате в нынешнем году не целесообразно.

«Более того, из ваших сообщений знаю, что некоторые руководители приняли решение отказаться от новогодних премий, ссылаясь на экономическую ситуацию. При этом они же говорят о подготовке к новогодним корпоративам», — отметил глава региона.

К такому варианту Михаил Ведерников отнёсся негативно, высказав, что это решение совсем не актуально в сегодняшней ситуации.

«На мой взгляд, приоритеты таким руководителям явно нужно пересматривать в пользу своих сотрудников. Лучше отказаться от корпоративов и выплатить людям новогодние премии. Это будет правильным и своевременным решением», — подытожил глава региона.