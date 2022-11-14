Пскович запечатлел Млечный Путь над изборской часовней

Фото: Петр Митрофанов

Млечный Путь снял пскович над Поклонным крестом и часовней в Изборске. Псковский астроном-любитель Пётр Митрофанов поделился снимками в группе «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте».

«Вечером небо снова прояснилось, и до восхода Луны было около часа темного времени», — написал Пётр Митрофанов. По словам астронома-любителя, в ноябре наиболее яркую «летнюю часть» Млечного Пути можно наблюдать вначале сумерек, для хорошей съемки это с 18:50 и примерно до 20:00.

Затем часть Млечного Пути заходит за горизонт. В скором времени «летнюю» часть Млечного Пути можно будет увидеть примерно с февраля утром перед самым рассветом, сообщил Пётр Митрофанов.