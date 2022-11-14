.

В Пскове вновь испортили штык памятника солдату Первой Мировой войны, который установлен на набережной реки Великой. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сообщил начальник Управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий.

«Любят граждане испытывать на прочность», – подчеркнул Александр Грацкий. Также он отметил, что еще несколько недель назад памятник был в полном порядке. Дополняется, что ранее штык неоднократно ломали.

Как сказал Грацкий, на данный момент штык не закреплен, его можно вынуть. Не спасает ситуацию и изолента.

«Штык будет закреплён в ближайшее время», – пояснил начальник Управления городского хозяйства администрации Пскова.