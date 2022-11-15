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НовостиОбщество15 ноября 2022 6:45

Пятеро псковичей вернут домой из-за ошибки в проведении мобилизации

Источник:kp.ru
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Несмотря, на окончание частичной мобилизации, в Псковской области продолжают выявлять нарушения в ходе её проведения и рассматривать поступающие жалобы жителей региона. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

«В частности, сегодня рассмотрели несколько ошибочных решений муниципальных призывных комиссий. По результатам заседания возвращаем домой трёх человек, у которых на попечении трое несовершеннолетних детей, и ещё двоих — по состоянию здоровья», — сообщил глава региона.

Михаил Ведерников подчеркнул, что все обращения граждан подлежат внимательному рассмотрению.«Исправляем ситуацию во всех случаях, где была допущена несправедливость», — заверил губернатор.