Всероссийский форум преподавателей музыки пройдёт в Пскове

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Всероссийский форум учителей музыки «Музыка — универсальное средство духовно-нравственного воспитания и развития личности ребенка» состоится в Пскове с 16 по 18 ноября. Об этом «Комсомольской правде в Пскове » сообщили в пресс-службе правительства региона.

По плану, в мероприятии поучаствуют около 360 учителей, которые приедут в Псков со всей России. На форуме их ждёт насыщенная деловая программа. Основным мероприятием будет пленарная сессия, которая будет посвящена духовно-нравственным основам музыкального образования и воспитания детей в современной школе.

Далее работа пройдёт на мастер-классах и по отдельным тематическим секциям. Часть из них будет посвящена методике проведения музыкальных уроков, а также особенностям применения дистанционных образовательных технологий и организации внеурочной деятельности и допобразования, поиску новых форм и практик для музыки в школе. По итогам каждой секции будут приняты решения в резолюцию форума.

Помимо этого, на площадке форума пройдёт книжная выставка сборников методической и нотной литературы. Отечественные преподаватели также поучаствуют в различных культурных мероприятиях.

Целью создания всероссийского форума является создания условий, обеспечивающих непрерывное профразвитие, творческую активность, профессиональный и карьерный рост учителей музыки. Организуют мероприятие Министерство просвещения РФ и правительство Псковской области.