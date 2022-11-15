Борис Елкин поделился планами установить путепровод через железную дорогу в Пскова

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Путепровод через железную дорогу может появиться в створе улицы Советской Армии в Пскове. Об этом стало известно из Telegram-канала главы города Бориса Елкина.

Борис Елкин совместно с начальником УГХ Александром Грацким и общественником Сергеем Самокишем посетил район «Лепеши». Глава города отметил, что проблемных зон там достаточно много, но не критично. На данный момент в районе преобладают ухоженные дворы, хорошие дороги, новые тротуары и отремонтированные улицы. Но также Борис Елкин обратил внимание на необходимость улучшить качество уборки.

«Вид портят заброшенные ларьки и пустырь у общежитий. Договорились, что контейнерную площадку очистим от покрышек и сучьев. А весной проведем вместе с жителями субботник: выкосим траву и спилим старые деревья. Наведем порядок и с НТО. Постепенно уходим от репутации бесперспективной окраины», — поделился Борис Елкин.

Глава Пскова поделился планами благоустройства города на следующий год. В них входят: обновление 1,3 км дорог, строительство парковки, обустройство тротуаров на путях движения пешеходов.