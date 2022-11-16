В Псковской области появятся 13 модульных постов скорой помощи

Фото: официальный telegram-канал Псковской области

В Псковской области в ближайшее время построят 13 модульных постов скорой помощи. Об этом рассказал губернатор Михаил Ведерников на встрече с жителями Новосокольнического района, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Глава региона осмотрел построенный в муниципалитете модульный пост скорой помощи. После осмотра все остались вполне удовлетворены результатом, подобные посты будут появляться и в других муниципалитетах.

Главврач Псковской станции скорой медицинской помощи Денис Скачков сообщил, что всего в Псковской области нужно построить тринадцать таких постов, три из них планируется организовать по проекту «Реконструкция больничных комплексов, находящихся на приграничных территориях», главврач попросил масштабировать идею на весь регион.

Губернатор идею поддержал и поручил председателю областного комитета по здравоохранению Марине Гаращенко разработать отдельную региональную программу по созданию в районах такой сети модульный постов скорой помощи. Строительство объектов необходимо закончить в течение двух лет.

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, присутствовавший на объекте, пообещал поддержать инициативу со стороны депутатского корпуса.

«Чтобы за 2-3 года закрыть проблему, понадобится порядка 90 млн рублей. Может быть, нам стоит сделать такую региональную программу?» — предложил глава региона Александру Котову, сообщает пресс-служба областного Собрания. Александр Котов подчеркнул, что строительство нового современного здания рациональнее ремонтов старых, которые дорого обходятся бюджету региона.