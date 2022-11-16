Ремонт дороги по нацпроекту продолжается на границе с Эстонией в Печорском районе

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В Печорском районе идёт ремонт дороги, ведущей к важным туристическим объектам Псковской области. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Ремонтируемый участок граница с Эстонской Республикой – Печоры – Изборск составляет 7 км (км 12+000 – км 19+000). На этой части дороги обычно фиксируется высокий поток транзитного транспорта, а также она ведёт к туристическим объектам — Псково-Печерскому монастырю в Печорах и древней крепости в Старом Изборске.

На объекте к завершению подходят работы по восстановлению дорожного полотна. Помимо этого, обустраиваются автобусные остановки и укрепляются обочины и откосы.

Для безопасности дорожного движения на участке будет нанесена разметка с помощью термопластика и краски со световозвращающими частицами. Работы должны закончится до 1 декабря текущего года. Данная дорога относится к III технической категории с двухполосным движением. Заказчиком работ выступает ГБУ ПО «Псковавтодор», а подрядчиком — ООО «ДАФ».

Напомним, при реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Псковской области в основном уделяется внимание дорогам, ведущим к ключевым туристическим объектам региона.