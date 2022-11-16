Полиция установила виновных в распылении газового баллончика в островской школе

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Лица, подозреваемые в распылении газового баллончика в школе города Острова, установлены. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщил глава района Дмитрий Быстров.

Подозревается, что виновниками произошедшего инцидента являются учащиеся 8-9-х классов школы. «С теми, кто это устроил, будет проведено соответствующее разбирательство с участием родителей и привлечением УМВД», — подчеркнул глава района.

По его словам, виновникам не удастся избежать наказания.

Напомним, сегодня 16 учащихся получили химическое отравление от газового баллончика. На данный момент двое детей остаются в медучреждении под наблюдением врачей, остальных после осмотра отправили домой. После тщательного проветривания занятия в школе возобновили.

Об инциденте сразу проинформировали комитет по образованию Пскова. Замглавы администрации Островского района Лариса Иванова заявила, что правоохранительные органы проводят дальнейшие расследования.