Новогодняя ярмарка со сбором средств на подарки военным пройдет в Пскове 20 ноября

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20 ноября в Пскове откроется благотворительная ярмарка в честь военнослужащих российской армии на площадке торгово-досугового центра Fjord Plaza.

Ярмарка продлится один день, с 11:00 до 18:00. Ее целью станет сбор средств на подарки участникам Спецоперации к Новому году.

Горожане и гости города смогут приобрести работы псковских мастеров. На площадке ярмарки расположат изделия из дерева, кожи, вязанные игрушки, одежду, мыло и свечи ручной работы, а также кондитерские изделия и многое другое.

Самых маленьких посетителей позовут участвовать в мастер-классе. Ориентировочное время их проведения: 12:00, 14:00 и 16:00.

Каждый посетитель сможет изготовить открытку и письмо для солдата и тут же передать его Дедушке Морозу.