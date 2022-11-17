Завод тротуарной плитки появится в Великих Луках

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В Великих Луках планируют построить завод по производству современной тротуарной плитки. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе Фонда инвестиционного развития Псковской области.

Проектом предполагается создание современного технологичного предприятия полного цикла по изготовлению штучных бетонных изделий для благоустройства территорий и дорожного строительства.

Полной производительной мощности завод достинет в 2023 году. Планируется, что он будет производить тротуарную плитку, бордюрные камни, садово-порковую мебель как для оптовых покупателей, так и частным лицам.

«В качестве дополнительной услуги клиентам будет предлагаться разработка дизайна и укладка тротуарной плитки, а также услуги по бесплатной доставке, если предполагается оптимальный объем заказа со стороны клиента. Окажем инвестору максимально возможную поддержку при реализации проекта», – отметили в Фонде инвестиционного развития Псковской области.